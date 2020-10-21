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    • 21.10.2020 12:06
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    , Gezicileri sattı: Artık Gallerliyim

    eylemleri sırasında ön saflarda yer alan ve daha sonra Türkiye'den kaçan , son açıklamalarıyla Gezicileri sattı. 'u çabuk unutan Alabora "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Gallerliyim" dedi.

    Memet Ali Alabora, Gezicileri sattı

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan oyuncu ve tiyatrocu Memet Ali Alabora, 7 yıl önce Galler'e yerleşti. Alabora, o dönem Twitter'dan yaptığı "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel" paylaşımla dikkatleri üzerine toplamış ve "Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?" klişesinin doğmasına neden olmuştu.

    18 SAAT ÇALIŞIYORMUŞ
    Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler'de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.

    "ŞİMDİ GALLERLİYİM"
    Kedisini hep İstanbullu olarak tanımladığını belirten oyuncu, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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