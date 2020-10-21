"ŞİMDİ GALLERLİYİM"

Kedisini hep İstanbullu olarak tanımladığını belirten oyuncu, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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