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    • 20.10.2020 15:45
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    10 kaybeden lideri Kemal : den korkuyorlar

    Erken talebinin çiftçiden, emekliden geldiğini öne süren Genel Başkanı Kemal , "Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.

    Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında erken iddialarına değindi.

    Kendisinin talebinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi; çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir." dedi.

    "KORKUYORLAR"
    Başkan 'ın "Erken seçim kabile devletinde olur" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ne korkuyorsun? Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye." dedi.

    SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
    Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.

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    Haberler Güncel 10 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçimden korkuyorlar