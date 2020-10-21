Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan : Amaçları İslam ile hesaplaşmak

    Başkan , Emmanuel Macron ve bazı Müslüman karşıtlarının, başarısızlıklarını örtmek için İslam’ı hedef seçtiklerini söyledi.

    Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanları'nın istişare toplantısına video mesaj gönderdi. Macron tarafından gündeme getirilen 'Fransız İslamı' ve 'Avrupa İslamı' kavramlarına tepki gösterdi. Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar'la hesaplaşmaktır" dedi.


    5 VE 9. SINIFLAR DERS BAŞI YAPACAK
    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız. 5 ve 9'uncu sınıflar 2 Kasım'da ders başı yapacak. Eğitim yardımları bu hafta yapılacak.



    Başkan Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Dalaman'dan 'a gerçekleştirdiği uçuşun anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amaçları İslam ile hesaplaşmak