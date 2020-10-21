Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanları'nın istişare toplantısına video mesaj gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından gündeme getirilen 'Fransız İslamı' ve 'Avrupa İslamı' kavramlarına tepki gösterdi. Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar'la hesaplaşmaktır" dedi.





5 VE 9. SINIFLAR DERS BAŞI YAPACAK

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız. 5 ve 9'uncu sınıflar 2 Kasım'da ders başı yapacak. Eğitim yardımları bu hafta yapılacak.







Başkan Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi.

