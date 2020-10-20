İşsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimize sunduğumuz kaynağın tutarı 39 milyarı buldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yoksullukla mücadelede en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Sosyal yardımların milli gelir içindeki payını yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Bizbize yeteriz kampanyasında toplanan, 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı bin lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira destek verdik.

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUBİTAK vasıtasıyla stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Lisans seviyesindek 1000 gencimiz TÜBİTAK tarafından desteklenen programdan faydalanacak. Bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri, sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.



