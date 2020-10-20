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    • 21.10.2020 00:25
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    Başkan Erdoğan'dan yeniden lideri seçilen 'ye tebrik mesajı

    Başkan Erdoğan, yeniden () Genel Başkanı Seçilen 'yi tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Büyük Birlik Partisi'nin, 'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Destici'ye tebrik

    Başkan Erdoğan, yeniden () Genel Başkanı Seçilen 'yi tebrik mesajı gönderdi.

    Erdoğan, kaleme aldığı tebrik mesajında, "Sayın Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, BBP 11'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olarak seçilmenizden ötürü sizleri gönülden tebrik ediyorum. Demokrasi şöleni içinde gerçekleştirilen kongrenizin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

    "Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

    BAŞARILAR DİLEDİ
    "Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yeniden BBP lideri seçilen Mustafa Destici'ye tebrik mesajı