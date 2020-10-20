Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2020 05:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 05:14
    ABONE OL

    can almaya devam ediyor! 'de bir ölüm daha

    'in Ödemiş ilçesinde, içtikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan (25), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Pamukçu ile birlikte İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

    Sahte içki can almaya devam ediyor!

    'in Ödemiş ilçesinde, içtikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan (25), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Pamukçu ile birlikte İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

    Ödemiş ilçesinde, 10 gün önce bir büfeden pet şişe içerisinde sahte içki aldığı ileri sürülen Soner Pamukçu, içkiyi içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları Pamukçu'yu Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Titreyen ve nefes almakta zorlanan Pamukçu, Ünitesi'nde tedaviye alındı. 10 gün yaşam mücadelesi veren Pamukçu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soner Pamukçu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pamukçu'ya sahte içki sattığı ileri sürülen büfe işletmecisi A.G.'yi (56) gözaltına aldı. A.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Pamukçu'nun ölümünün ardından İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Soruşturma sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sahte içki can almaya devam ediyor! İzmir'de bir ölüm daha