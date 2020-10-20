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    • 20.10.2020 16:37
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    Başkan Erdoğan'a, 'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi

    Başkan 'a, darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.

    Erdoğan'a anlamlı hediye
    Başkan Erdoğan ve eşi , bugün öğle saatlerinde 'dan 'ya geldi. 'nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.



    Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Başkan Erdoğan'a, darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.

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