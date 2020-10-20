Türkiye'den Akdeniz'de kritik bir hamle daha geldi. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Anlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX ilan edildi.

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NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.