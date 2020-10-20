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    • 20.10.2020 23:28
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    Son dakika: 'den Yunan'a 'Lozan' 'İ!

    Son dakika haberi... 'den 'de kritik bir hamle daha geldi. , Limni ve 'nın 'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı ilan edildi.

    Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX daha

    'den 'de kritik bir hamle daha geldi. , Limni ve 'nın 'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı ilan edildi.

    Detaylar gelecek...

    NAVTEX NEDİR?
    Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Yunan'a 'Lozan' NAVTEX'İ!