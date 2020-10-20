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    • 20.10.2020 23:10
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    Son dakika: 'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

    Son dakika haberi... ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın 'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

    AA
    Feribot seferleri iptal!

    'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

    ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

    Belirtilen hatta Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 13.00, 17.00 ve 21.00'daki seferler yapılacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi