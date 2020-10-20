Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası'nda 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 19 sivil için Hazarşah Şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ardından İlçe Müftüsü Muharrem Dutar dua etti. Duanın ardından Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve katılımcılar şehitler anıtına karanfil bıraktı.