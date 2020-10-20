Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası'nda 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 19 sivil için Hazarşah Şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ardından İlçe Müftüsü Muharrem Dutar dua etti. Duanın ardından Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve katılımcılar şehitler anıtına karanfil bıraktı.
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Programa ilçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum, siyasi ve STK kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katılım sağladı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Terör örgütü PKK'lı teröristler 20 Ekim 1992 yılında Hazarşah Köyü'ne bağlı Aksakal Mezrasında Çeşme Mevkiinde köy otobüsünü durdurmuş ve otobüsten indirdiği 26 köylüyü kurşuna dizmişti. Olayda 19 sivil şehit olmuş, 7 kişi ise yaralanmıştı.