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    • 20.10.2020 23:37
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    Terör örgütü 'nın 26 kişiyi kurşuna dizip 19 kişiyi katlettiği Solhan katliamı unutulmadı

    'de 28 yıl önce bugün, Aksakal Mezrasında 'lı teröristler tarafından bir otobüsün önü kesilmiş içinden indirilen 27 köylü kurşuna dizilmişti. Şehit edilen 19 köylü dualarla anıldı.

    İHA
    Çarpık bacaklıların köylüleri katletmesi...

    Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası'nda 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 19 sivil için Hazarşah Şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ardından İlçe Müftüsü Muharrem Dutar dua etti. Duanın ardından Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve katılımcılar şehitler anıtına karanfil bıraktı.

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    Programa ilçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum, siyasi ve STK kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katılım sağladı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Terör örgütü PKK'lı teröristler 20 Ekim 1992 yılında Hazarşah Köyü'ne bağlı Aksakal Mezrasında Çeşme Mevkiinde köy otobüsünü durdurmuş ve otobüsten indirdiği 26 köylüyü kurşuna dizmişti. Olayda 19 sivil şehit olmuş, 7 kişi ise yaralanmıştı.
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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın 26 kişiyi kurşuna dizip 19 kişiyi katlettiği Solhan katliamı unutulmadı