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    • 14.10.2020 10:43
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    : Doğu 'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı

    haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez " Doğu 'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk okumaları almaya başlıyoruz" dedi.

    Oruç Reis bölgede!

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz" dedi.

    2 TÜRK FIRKATEYNİNİN DEMRE'DEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
    gemisinin yeni NAVTEX sonrası 'e açılmasıyla 'nın Demre ilçesine gelen 2 Türk fırkateyninin bekleyişi 3 gündür sürüyor.

    Türkiye'nin 12- 22 Ekim tarihleri arasında yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya Limanı'ndan ayrılan Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz'e açıldı. Oruç Reis'e koruma kollama görevi yapmak üzere de Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki fırkateyn, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.
    Pazar günü akşam saatlerinde Demre'ye gelen 2 fırkateyn, Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı.



    2 fırkateyn bölgedeki bekleyişlerini 3 gündür sürdürüyor. Fırkateynler geceleri birbirine yaklaşıyor, gündüz ise koyun girişinin iki yanına çekiliyor. Zaman zaman gelen savaş helikopterleri, gemilerin güvertesine iniş yapıyor. Bir süre güvertede kalan helikopterler, gemilerden ayrılıyor. Kekova turuna çıkan yatlar, 2 fırkateynin arasından geçerek, Kekova'ya doğru yol alıyor. Dönüş de aynı güzergahtan yapılıyor. Yatlardaki turistler fırkateynlerin bol bol fotoğrafını çekiyor. 2 savaş gemisinin 22 Ekim'e kadar Demre'de kalması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı