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    • 12.10.2020 11:20
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    'den açıklaması: ’in röntgenini çekmek için demir aldı

    Son dakika haberi... : gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, ’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız.

    Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı
    gemisi yeni yayımlanmasının ardından 'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, 'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde 'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.



    'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.



    AKDENİZ'İN RÖNTGENİNİ ÇEKECEK
    : Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, 'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız.

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