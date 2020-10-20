





Aydınlatma yok. Zifiri karanlık. İnşaat, çamur, yağmur yağdığında daha da kötü oluyor. Bu kokuyu daha ne kadar çekeceğiz bilmiyorum. 5 sene daha çekeceğiz galiba. Büyükşehir'e yazdık, 153'e de bildirdik. Herhangi bir dönüş sağlanmadı. Kaydınızı aldık diye mesaj geliyor, hepsi o. Başka bir şey yok" şeklinde konuştu.