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    SON DAKİKA: ile ve arasında seferleri bugün başlıyor

    SON DAKİKA HABERİ... ile ve kuzeyindeki Irak () arasında korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır askıya alınan seferlerinin bugünden itibaren başlayacağı bildirildi.

    İHA
    Açıklama geldi: Uçak seferleri bugün başlıyor
    Uluslararası Erbil Havalimanı Genel Müdürü Ahmet Hoşyar tarafından yapılan açıklamada, ve kuzeyindeki Irak () arasında seferlerinin bugünden itibaren başlayacağı bildirildi.

    Açıklamada hafta içerisinde 7 kez uçak seyahati gerçekleştirecek olan Türk Havayolları Şirketleri, 4'ünü IKBY ve 3'ünü de Irak'a yapacak.
    Türk Sivil Havacılık Kurumu, 'nın talebi üzerine, Irak iki ülke arasındaki ni askıya almıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye ile Irak ve IKBY arasında uçak seferleri bugün başlıyor