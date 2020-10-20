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    • 20.10.2020 13:27
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    SON DAKİKA: İzmir Başsavcılığı harekete geçti: iltisaklı 711 askerin ihraç talebi ’ya gönderildi

    SON DAKİKA HABERİ... 'nün sözde yapılanmasındaki asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürüten Başsavcılığı flaş bir adım attı. Başsavcılık, haklarında terör örgütü iltisakları bulunduğunu tespit ettiği toplam 711 asker şahsın dosyasını idari işlem yapılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gönderdi. İdari işlem yapılmak için dosyası ’ya gönderilenler arasında; Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay ve rütbelerinde askerler bulunuyor.

    Sema Alim Dalgıç
    Başsavcılık harekete geçti: 711 dosya TSK'dai

    'nün sözde yapılanmasındaki asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürüten Başsavcılığı flaş bir adım attı. Başsavcılık, haklarında terör örgütü iltisakları bulunduğunu tespit ettiği toplam 711 asker şahsın dosyasını idari işlem yapılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmadan çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat / Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı'yla kurulan irtibat sonucunda terör örgütü iltisakı olduğu yönünde şüphe bulunan 21'i Albay, 25'i Yarbay, 45'i Binbaşı, 112'si Yüzbaşı, 269'u Üsteğmen, 33'ü Teğmen, 196'sı Astsubay, 7'si rütbelerinde, 3'ü sivil memur olmak üzere toplam 711 asker şahsa yönelik tespitler elde edildi.

    110 GÖZALTI KARARI
    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı'yla koordineli çalışma sonucunda oluşturulan ve ları'nca da kullanılan ülke geneli ankesörlü/kontörlü sabit hat veri havuzu irtibat kayıtları başta olmak üzere 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun oluşumuna yeterli şekilde veri bulunduğu değerlendirilen 110 personel için 13 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    711 KİŞİNİN DOSYASI TSK'DA
    Haklarında operasyon icra edilen/ başka yerlerde işlem yapıldığı veya adli veri için yeterli olmadığı için operasyon icra edilemeyen ancak idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen 711 personelin delillerini içerir şahıs dosyalarının ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili Kuvvet Komutanlıkları'na teslim edildiği öğrenildi.

    İdari işlem yapılmak için dosyası 'ya gönderilenler arasında; Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbelerinde askerler bulunuyor.

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