Halk TV'nin; haberin başlığı ve içeriğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen baskılar üzerine değiştirdiği ifade ediliyor.

HALK TV: "METROLARDA BALIK İSTİFİ YOLCULUK YAPILIYOR"

Halk TV'de internet sitesinde yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetildi.

Halk TV'de saat:21.15'te yayınladığı haberde; metrolarda fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı, yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı ifade edildi.

Haberde; "İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor" ifadeleri yer aldı.

Halk TV'nin soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından saat:21.17'te yapılan paylaşımda "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" ifadeleri yer aldı ve otobüsteki yoğunluğu gösteren fotoğraf paylaşıldı.

HALK TV'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ELEŞTİRDİĞİ O HABER!

Halk TV'de yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde şöyle denildi:

"İstanbul'da toplu taşımada çekilen görüntü endişe yarattı. Fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde, salgının pik dönemindeyken yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı fotoğraflar görenleri paniğe sevk etti.

Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka ve hasta sayısında hükûmetin ayrıma gitmesine rağmen hasta sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Hastaların büyük çoğunluğunun İstanbul'da görüldüğü de konuşulanlar arasında.

Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlamasının gündeme geldiği bugünlerde İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor."

