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    • 20.10.2020 16:48
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    Hepsi tek tek durduruldu! Tamamı kontrol edildi

    Türkiye'nin ulaşımda en kilit noktalarından olan 'de yine ekipler tarafından denetimi yapıldı. Şehirlerarası yolcu otobüsleri tek tek durdurularak HES kodları sorgulandı.

    AA
    Hepsi tek tek durduruldu! Tamamı kontrol edildi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

    İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve Yahşihan Salgın Denetim ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

    Ekipler, kontrol noktasında durdurdukları şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında hem denetim yaptı hem de yolculara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kuralları hatırlattı.

    Jandarma ekiplerince sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri ve GBT sorguları yapılarak denetim ekiplerince de yolculara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

    Sürücülerden, kapasitelerinin üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen ekipler, yolcuları da tedbirler konusunda uyardı.

    Jandarma ekiplerince durdurulan özel araçlardaki vatandaşların da HES kodu kontrolleri ve GBT sorguları yapıldı.

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    Haberler Güncel Hepsi tek tek durduruldu! Tamamı kontrol edildi