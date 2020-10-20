Hepsi tek tek durduruldu! Tamamı kontrol edildi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve Yahşihan Salgın Denetim ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, kontrol noktasında durdurdukları şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında hem denetim yaptı hem de yolculara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kuralları hatırlattı.