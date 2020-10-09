Temmuz ayının 16'sında yaşanan olayda; Gültekin'e yumruk atıp yere düşmesine rağmen birkaç defa daha aynı eylemi sürdürdüğünü belirten zanlı kafasından kan geldiğini gördüğü Gültekin'i, elleriyle boğduktan sonra cansız bedenini varile koyup benzinle yaktığını itiraf etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Cemal Metin Avcı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca zanlının kardeşi olan Mertcan Avcı'nın da ağabeyinin işlediği suçu örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla cezalandırılması istendi.

KAN DONDURAN CİNAYETİN İDDİANAMESİ HAZIR

Kızları Pınar'a ulaşamayan Sıddık-Şefika Gültekin çifti 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmuştu. Sanık Cemal Metin Avcı; ilk ifadesinde hiçbir şey bilmediğini söyleyerek suçlamayı reddetse de sonrasında gerçeği itiraf etmişti. Akyaka Jandarma Karakolunda ifade veren zanlı; Rüya Park AVM önünden aldığı Pınar'ı, Karabağlar bölgesinde bulunan bağ evine götürüp aralarında çıkan tartışmada dövdüğünü, ardından boğarak koyduğu demir varilin içinde yaktıktan sonra varilin ağzını 'kalekim' dökerek kapattığını söylemişti. Zanlının kalekim sonrası ağırlaşan varili Gülağzı bölgesindeki çalılıklara attığını söylemesi üzerine bölgede inceleme başlatılmıştı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve tamamen yanmış durumdaki cesedin elektrikli spiral yardımıyla varilden çıkartılması sonucu cenin pozisyonunda olduğu görülmüştü.

HALATI DEFALARCA BOYNUNA DOLADI

Yapılan incelemeler neticesinde 21 Temmuz'da tutuklanan şüphelinin, Gültekin'i boynuna 6 defa doladığı halatla 7. düğümü dişlerinin arasından geçirerek boğduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlı Cemal Metin Avcı, Pınar ile birlikte büyükbabasının Karabağlar bölgesindeki bağ evine gittiklerini, yaşadıkları tartışma sırasında maktulün bağırmaya başladığını söyledi.

PINAR'IN SİM KARTINI KIRIP ATTI

Evli ve çocuğu olan Avcı, yumruk atarak yere düşürdüğü maktule, birkaç kez daha vurduğu ve kafasından kanlar gelen Gültekin'in boğazını sıktıktan sonra nefes alıp almadığını kontrol ettiği bilgisine yer verildi. Varile koymak için cesedi iple sardığını belirten suçlu varili önce evde odun ile yakmaya çalıştığını ancak dumanların artması nedeniyle dışarıda yakmaya karar verdiğini anlattı. Cesedi yakmak üzere benzin almaya giderken maktule ait sim kartını yanına alarak olay yerinden uzakta kırıp camdan attığını aktardı. Avcı, üstünü değiştirip benzin aldıktan sonra olay yerine dönerek benzinle, varile koyduğu cesedi tahta parçaları atarak yaktığını belirtti. Varilin ağzını kapatmak için 'kalekim' dökmesi sonucu sağ ayağının ağırlaşan varilin altında kaldığını belirten zanlı pişman olduğunu sözlerine ekledi. Olay günü kendisine ait araçla 3 litre benzin aldığı görüntülere de yansıdığı tespit edildi.

Olayı tek başına planlayarak gerçekleştirdiğini ileri süren zanlı, kan izlerini varilin yandığı sırada temizlediğini söyledi. Yapılan incelemede varile atarak yaktığını söylediği telefon ve bıçak izlerine rastlanmaması zanlının iddialarını boşa çıkarırken elindeki yaranın ise kesik izi olmadığı belirlendi. Ayrıca cep telefonu incelenen maktulün, zanlının iddia ettiği gibi mesaj veya görüntü attığına dair bir delil de bulunamadı.

AĞABEY SUÇ İŞLEDİ, KARDEŞİ YARDIM ETTİ

Cinayeti tek başına işlediğini söylemesine karşın yapılan araştırmalarda maktulün kardeşi olan Mertcan Avcı'nın da zanlıya delilleri karatması konusunda yardım ettiği ileri sürüldü. Hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından iddianame düzenlenen Avcı ifadesinde; ağabeyinin 'bozulan kokoreçleri yaktığını' söylediğini ve depoya gittiğinde orada olmasına karşın varile saat geç olduğundan bakmadığını belirtmesi dikkat çekti.

İfadesine başvurulan zanlının eşi; olaya dair bilgisinin olmadığını söyledi. Zanlının hem Cüce adlı mekânı işlettiği hem de babasının Güven Motor adlı işyerinde çalıştığı için yoğun olduğunu ifade ederek kocasının davranışlarında herhangi bir tuhaflık sezmediğini bildirdi.

Tanık olarak dinlenen Pınar'ın arkadaşı Burcu Özdemir Ünsal, Pınar'ı en son öldürülmeden bir gün önce gördüğünü belirterek olay günü Pınar'a kendisi dâhil hiç kimsenin ulaşamadığını aktardı. Burcu Özdemir Ünsal, olay günü şüpheli Cemal Metin Avcı'yı da arayarak Pınar'ı sorduğunu ancak Avcı'nın bilgisi olmadığını söylediğini kaydetti.

Savcılığın soruşturması neticesinde düzenlenen iddianamede; maktul ile zanlı arasında bir ilişki olduğu teorisi üzerinde durulup ilişkinin ortaya çıkmasından korkan Avcı'nın, Gültekin'i tasarlayarak öldürdüğü bilgilerine yer verildi. Pınar ve Cemal Metin'in Rüya Park AVM bölgesinde buluştukları, Avcı'nın Pınar'ı Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine götürdüğü, burada Gültekin'i darp ettiği, yere düştükten sonra elleriyle boğazını sıkıp halatla boynuna defalarca düğüm attığı açığa çıktı. Adli Tıp Raporu'nda maktulün kesin ölüm nedeni belirlenemezken boğazının sıkılması veya vücudunun tamamen yakılması üzerinde duruldu. Maktulün zanlının iddia ettiği gibi Avcı'ya bıçakla saldırdığına dair bulgulara ise rastlanmadı. Bu detay Avcı'nın 'Pınar bana bıçakla saldırdı, kendimi korumak için yumruk attım' şeklindeki ifadesini boşa çıkardı.

SABAH/ Sonay Koç