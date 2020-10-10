Muğla'da Cemal Metin Avcı, temmuz ayında Pınar Gültekin'i (27) vahşice katletti. Hakkında müebbet hapis istendi. İddianamede yer verilen ifadesi ise tüyler ürpertti: "Pınar'a yumruk attım. Başını çarptı. Kan aktı. Yerdeyken boğazını 15-20 saniye sıktım. Ardından Pınar'ı varile koydum, üzerine benzin döküp yaktım, dereye attım."
Avcı'ya cinayette yardım eden kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı. İki kardeş, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
Avcı'ya cinayette yardım eden kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı. İki kardeş, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.