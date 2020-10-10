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    • Yaşam
    • 10.10.2020 Gazete
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    Canavar! 'in katili 'nın ifadesi ortaya çıktı

    'da , temmuz ayında 'i (27) vahşice katletti. Hakkında istendi. İddianamede yer verilen ifadesi ise tüyler ürpertti: "Pınar'a yumruk attım. Başını çarptı. Kan aktı. Yerdeyken boğazını 15-20 saniye sıktım. 'ı varile koydum, üzerine döküp yaktım, dereye attım."

    Canavar
    Muğla'da , temmuz ayında Pınar Gültekin'i (27) vahşice katletti. Hakkında istendi. İddianamede yer verilen ifadesi ise tüyler ürpertti: "Pınar'a yumruk attım. Başını çarptı. Kan aktı. Yerdeyken boğazını 15-20 saniye sıktım. 'ı varile koydum, üzerine döküp yaktım, dereye attım."




    Avcı'ya cinayette yardım eden kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı. İki kardeş, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.


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    Haberler Yaşam Canavar! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı