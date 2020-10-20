





Dr. Selen Kömürcü (Laboratuvarın Sorumlusu Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı): Bize ulaşan her numuneye, kendi yakınımızın numuneleri gibi bakıp, en kısa sürede testin sonucunu ortaya çıkarıyoruz. Onların test sonuçlarını beklerken hissettiklerini anlıyoruz.



Arzu Tanrıverdi (Laboratuvar Teknikerlerinin Sorumlusu): Son derece güçlü ekipmanlarla çalışılıyor. Dünyanın korktuğu virüse yakından bakmak ürkütücü. Ama o kadar kutsal bir görev yapıyoruz ki tüm tedavi testin sonucuna göre şekilleniyor.









İrem Uysal (Laboratuvar Teknikeri): Ben de pozitif çıktım. Testimin sonucunu beklerken büyük bir korku hissettim. Bu nedenle hastaların ne hissettiğini anlıyorum.



Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Kocataş, laboratuvarın haricinde polikliniklere salgın başladığından bu yana 96 bin koronavirüs şüphelisinin başvurduğunu belirterek "4 binin üzerinde koronavirüs hastasını tedavi ettik" dedi.









BİZ DE TEST YAPTIRDIK

Arkadaşımız Gül Kireklo'nun sürüntü örnekleri alınıp laboratuvara gönderildi. Sonuç negatif çıktı.





