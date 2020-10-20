SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...
Son dakika haberine göre, yen tip koronavirüsle mücadelede yeni önlemler yolda. Vaka sayısındaki düşüşün yerini yüzde 5'lik artışlara bırakması sonucunda hükümet düğmeye bastı. Büyükşehirlerdeki vaka artışına karşı denetimler daha da artırılacak ve ağır yaptırımlar getirilecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, haftas onu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek. Toplu taşıma, site içi hareket ve çalışma koşulları değerlendirilecek. İşte vakaların artması durumunda alınacak yeni önlemler...
20.10.2020 07:51
- Son Güncelleme: 20.10.2020 07:51
Bazı şehirlerdeki esnek çalışma koşullarının kapsamının genişletilmesi, sorun olan illere yaygınlaştırılabileceği de belirtiliyor. Vatandaşlar havaların soğuması ile birlikle virüsün hızla yayılmasına neden olabilecek kapalı mekânlara geçmeye başladı. Yüz yüze eğitime başlayan okulların salgının seyrini nasıl etkileyeceğinin verileri de önümüzdeki 10-15 gün içinde ortaya çıkacak.
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