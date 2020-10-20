SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Bazı şehirlerdeki esnek çalışma koşullarının kapsamının genişletilmesi, sorun olan illere yaygınlaştırılabileceği de belirtiliyor. Vatandaşlar havaların soğuması ile birlikle virüsün hızla yayılmasına neden olabilecek kapalı mekânlara geçmeye başladı. Yüz yüze eğitime başlayan okulların salgının seyrini nasıl etkileyeceğinin verileri de önümüzdeki 10-15 gün içinde ortaya çıkacak.