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SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Son dakika haberine göre, yen tip koronavirüsle mücadelede yeni önlemler yolda. Vaka sayısındaki düşüşün yerini yüzde 5'lik artışlara bırakması sonucunda hükümet düğmeye bastı. Büyükşehirlerdeki vaka artışına karşı denetimler daha da artırılacak ve ağır yaptırımlar getirilecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, haftas onu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek. Toplu taşıma, site içi hareket ve çalışma koşulları değerlendirilecek. İşte vakaların artması durumunda alınacak yeni önlemler...

Sabah
Zübeyde Yalçın
20.10.2020 07:51 - Son Güncelleme: 20.10.2020 07:51
SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Avrupa'da günlük vaka ve hasta sayıları hızla tırmanırken, Türkiye'de geçen haftalarda yüzde 60'lara varan vaka gerilemesi yerini yüzde 5'lik artışlara bıraktı.

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SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Anadolu şehirlerinde durumun kontrol altında olduğu, artışın büyük şehirlerde yaşandığı belirtildi. Kafe, restoran gibi kapalı mekânlarda denetim çok daha fazla olacak. Denetimler ile topluma "Sokağa çıkmanızı engellemiyoruz ama her an kurallara uyup uymadığınızı kontrol ediyoruz" hissi verilecek.

SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

ÜÇ ALANDA KONTROL
Büyükşehirlerde artışların önlenmesi için önümüzdeki günlerde üç alanın kontrol altına alınması, gerekirse ek önlemler getirilmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan biri site içi hareketlilik.

SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Sitelerdeki iç içe yaşam, bahçe sohbetleri virüsün yayılmasına yol açıyor. Bu iletişimin en aza indirilmesi ve kurallara uygun yapılması için neler yapılabileceğine bakılıyor. Toplu taşımanın kontrolü üzerinde de duruluyor.

SON DAKİKA: Kovid-19'da vakalar arttı ek önlemler yolda: İşte adım adım koronavirüs önlemleri...

Bazı şehirlerdeki esnek çalışma koşullarının kapsamının genişletilmesi, sorun olan illere yaygınlaştırılabileceği de belirtiliyor. Vatandaşlar havaların soğuması ile birlikle virüsün hızla yayılmasına neden olabilecek kapalı mekânlara geçmeye başladı. Yüz yüze eğitime başlayan okulların salgının seyrini nasıl etkileyeceğinin verileri de önümüzdeki 10-15 gün içinde ortaya çıkacak.

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