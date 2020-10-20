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    • 20.10.2020 08:50
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    'ın eski deniz kuvvetleri komutanı 'nin hamlesini "zekice" olarak değerlendirdi

    'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli , 'nin gemisini 'e yollamasını "çok zekice ve önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

    Eski Yunan amiralden Türkiye'ye övgü dolu sözler

    Hürriyet'in haberine göre; Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli Amiral Andonis Andonyadis Open TV'ye yaptığı açıklamada "Türkiye'nin, (Başkan) Erdoğan'ın savaş istediğine inanmıyorum. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda dolaşıyor. 6 mil olan Yunan karasularının içine girmediği müddetçe de haklarımızı çiğnemiyor" dedi.

    "TÜRKİYE BÖLGEYİ İŞARETLİYOR"
    Andonyadis, "Türkiye, çok zeki ve önemli bir hamle yaptı. Erdoğan, vatanının çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yapıyor. İki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirleneceği zaman, ben o noktada arama çalışmaları yaptım diyebilecek. Türkiye, bölgeyi işaretleyerek gelecek için yatırım yapıyor. Yapmamız gereken, 1-2 sismik araştırma gemisi kiralayarak, bölgeyi bizim de işaretlememizdir" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanı Türkiye'nin Oruç Reis hamlesini "zekice" olarak değerlendirdi