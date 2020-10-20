"TÜRKİYE BÖLGEYİ İŞARETLİYOR"

Andonyadis, "Türkiye, çok zeki ve önemli bir hamle yaptı. Erdoğan, vatanının çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yapıyor. İki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirleneceği zaman, ben o noktada arama çalışmaları yaptım diyebilecek. Türkiye, bölgeyi işaretleyerek gelecek için yatırım yapıyor. Yapmamız gereken, 1-2 sismik araştırma gemisi kiralayarak, bölgeyi bizim de işaretlememizdir" diye konuştu.