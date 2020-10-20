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    • 20.10.2020 09:03
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    SON DAKİKA: 'da toplu taşıma araçlarında ve i!

    Son dakika haberine göre Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların takıp takmadığını ve kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

    İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.



    Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında resmi ve sivil ekipler otobüsler ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.



    BİNEN YOLCUYA NEDEN CEZA YAZILMIYOR
    Denetimleri sırasında durdurulan minibüs sürücücü Faruk Kocatürk "Sivil polis ekipleri sürekli denetimde. Fazla yolcu alınca ceza yazılıyor, alsak öyle almasak yolcular teki gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Binen yolcuya neden ceza yazılmıyor" diye konuştu.



    BEŞİKTAŞ'TA DENETİM
    Denetim yapılan noktalardan biri de Beşiktaş Dolmabahçe meydandı.



    Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

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