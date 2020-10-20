Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.