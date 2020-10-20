



"SON GÜNLERDE ANKARA'DA AZ DA OLSA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Son günlerde artan vaka sayılarının, rehavet durumundan gerçekleştiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Vaka sayıları düşmeye başladığında veya salgın kontrol altına alınmaya başladığında hemen bizde de gevşeklik başlıyor. Sosyal ortamda kalabalıklaşmalar oluşuyor. Çarşı ve pazarda, evlerde, ofislerde, iş yerlerinde oluşan yoğunluk neticesinde de biz vaka sayılarında artışı görmeye başlıyoruz. Ankara bildiğiniz gibi azalma eğilimindeydi, ciddi anlamda kontrol altına alınmıştı. Ama son günlerde Ankara'da az da olsa bir artış söz konusu. Kışın, sonbaharın geleceğini, kapalı ortamlarda vakit geçirileceğini düşünürsek, bizim tedbirlere her zamankinden daha fazla uymamız lazım. Dışarıda toplanmalar da buna dahil" açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA EV İÇİ BULAŞ KONUSUNDA UYARMIŞTI

Öte yandan son Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarında ev içi bulaşın oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz 6 kişiden daha fazla aile içinde olunmaması şeklinde bir yaklaşımın olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulumuz daha çok özellikle Türkiye olarak toplumsal farklılığımızı da göz önüne alarak, evdeki kişilerle birlikte 10 kişiyi geçmemek şeklinde aile içi temasların mümkün mertebe azaltılması şeklinde bir tavsiye ve önerisi oldu" ifadelerini kullanmıştı.