Danimarka'da yürütülen bir araştırmada bilim adamları, bazı kan gruplarının diğerlerine göre koronavirüse (Kovid-19) daha dirençli olduğunu tespit etti.

0 KAN GRUBUNA SAHİP OLANLARIN YAKALANMA İHTİMALİ YÜZDE 13 DAHA DÜŞÜK

Aarhus Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ortak araştırmada, Covid-19'a direnme şansı daha yüksek olan bir kan grubu tespit etti. Araştırmada, 470 bin Danimarkalıya Covid-19 testi yapıldı. Testlerin sonucunda bilim insanları, 0 kan grubunun A, B ve AB gruplarına göre Covid-19'a yakalanma ihtimalinin yüzde 13 daha düşük olduğunu tespit etti. Bilim insanları, 0 kan grubunun sahip olduğu direncin sebebini bulmak için araştırmalarına devam edeceklerini açıkladı.