Muammer Kaddafi kimdir? Libya lideri Muammer Kaddafi neden öldü?

Muammer Kaddafi kimdir? Tarihe damga vuran liderlerden birisi olan Libya lideri Muammer Kaddafi neden öldü? Arap Baharı sonrası görevinden çekilmek durumunda kalan Kaddafi, uzun yıllar boyunca Libya'yı yönetmişti. Kaddafi'nin Türkiye'ye de sık sık gidip geldiği biliniyordu.

MUAMMER KADDAFİ KİMDİR?

1969 yılında yapmış olduğu darbe sonucu iktidara gelip, 1970'den 1972'ye kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan Muammer Kaddafi, 1979-2011 yılları arasında Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin Kardeşçe Lideri ve Bir Eylül Büyük Devriminin Rehberi unvanını kullanarak, resmî bir görevi olmadan toplam 42 yıl boyunca Libya'yı yönetmiştir. Her ne kadar dünya kamuoyu tarafından bir diktatör olarak görülmüş olsa da Kaddafi bunu reddetmekte ve kendisinin Libya halkı için sadece bir rehber ve yol gösterici olduğunu söylemekteydi.

2011 Libya İç Savaşı sonucunda rejimi devrildi ve Kaddafi de linç edilerek öldürüldü. İktidarı zamanında Libya büyük bir gelişim göstererek mimari, ekonomik, siyasi, spor gibi faaliyetlerde en fazla gücüne ulaşmış ve istikrarlı bir şekilde devam etmişti.