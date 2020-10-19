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    • 19.10.2020 10:36
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    Test atışlarını başarıyla tamamlayan hava savunma sistemi Ankara yolunda

    Son dakika haberine göre Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçiş yaptı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti.

    S-400'ler Ankara yolunda

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.

    Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.



    S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.



    Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.



    Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara'ya gittiği öğrenildi.
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    Haberler Güncel Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara yolunda