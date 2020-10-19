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    • 19.10.2020 10:18
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    ve Orman Bakanı : 'daki ın izlerini hızlıca siliyoruz

    ve Orman Bakanı , 'daki ın izlerini hızlıca sildiklerini, 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladıklarını duyurdu. Pakdemirli, açıklamasında , "Hatay’daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık" dedi.

    Yangının izleri siliniyor! 50 hektara dikilecek
    'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman ı, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı.



    Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, bölge halkının da desteğiyle 2'nci günde kontrol altına alındı. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan E.K. ve H.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


    ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından, yangında zarar gören alanların fotoğrafını paylaştı.




    Pakdemirli, açıklamasında , "Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık" dedi.

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    Haberler Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz