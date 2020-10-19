Sadun Kaya kimdir? Turcoin kurucusu Sadun Kaya tutuklandı mı?

Sadun Kaya kimdir? Turcoin isimli dolandırıcılık uygulamasının kurucusu olan Sadun Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Saadet zinciri dolandırıcıları günümüzde birçok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. İlk olarak Titan ile başlayan bu zincire şimdi de Turcoin eklendi. Peki, Sadun Kaya kimdir?
SADUN KAYA KİMDİR?
Sadun Kaya İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmıştır. Daha sonra Bursa'da otomotiv yan sanayi sektöründe çalışmış ve ardından kendi şirketi olan Anafis AŞ.'yi kurmuştur.
TURCOIN NEDİR?
31 Ocak 2018 tarihinde bir basın lansmanı ile tanıtılan Turcoin ilk yerli ve milli kripto para birimi olduğunu iddia etmişti.
Turcoin'in kurucusu Anafis AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'dır. Kaya, basına yaptığı açıklamada Turcoin'in Bitcoin'in tahtını alacağını iddia etti.
SAHİBİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı "Turcoin" kripto para birimi kurucusu Sadun K'nın da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet S. ve ortağı Sadun K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.