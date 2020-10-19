Sadun Kaya kimdir? Turcoin kurucusu Sadun Kaya tutuklandı mı?

Sadun Kaya kimdir? Turcoin isimli dolandırıcılık uygulamasının kurucusu olan Sadun Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Saadet zinciri dolandırıcıları günümüzde birçok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. İlk olarak Titan ile başlayan bu zincire şimdi de Turcoin eklendi. Peki, Sadun Kaya kimdir?

SADUN KAYA KİMDİR?

Sadun Kaya İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmıştır. Daha sonra Bursa'da otomotiv yan sanayi sektöründe çalışmış ve ardından kendi şirketi olan Anafis AŞ.'yi kurmuştur.