Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç sözleri nelerdir?

Lise yıllarında İslami konulara ilgisiyle dikkat çeken İzzetbegoviç, arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü'nü kurdu. Henüz 16 yaşındayken kurduğu kulüp, ilerleyen zamanlarda düşünce kulübü olmaktan çıktı ve aktivite kulübüne dönüştü. Kulübün üyeleri 2. Dünya Savaşı sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım etti, hayır ve eğitim faaliyetleri düzenledi. Böylece herkesin dikkatini çeken bir kuruluş haline geldi.

13 Ocak 1946'da Yugoslavya yeniden bağımsızlığına kavuştu. Ancak İzzetbegoviç, politik İslam'ı savunduğu için dönemin komünist yöneticilerinin hedeflerinden biriydi. 1949'da İslamcılık suçlamasıyla hapse girdi.

5 yıl sonra hapisten çıksa da iktidara gelen Tito zamanında sıkıntıları biraz daha arttı. İzzetbegoviç, Müslümanların meseleleriyle ilgilenmesi için görevlendirilen Hasan Duzu ile ilişki kurarak onunla çalışmalar yürütmeye başladı. Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra, bazı İslami kurumlar yeniden işlev kazandı.

Sade ve öz şekliyle İslam'ı gelecek nesillere kazandırmayı hedefledi

İzzetbegoviç'in oğlu babasının makalelerini toparlayıp, 1983'te "İslami Manifesto" adlı bir kitapta yayımladı. Bu kitabın yayımlanması ise büyük ses getirdi. İzzetbegoviç, Avrupa'nın ortasında İslami bir cumhuriyet kurma gerekçesiyle tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyeti, kitabının bütün Bosna'da duyulmasını sağladı. İzzetbegoviç, 1988'de çıkarılan bir afla serbest bırakıldı.