Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç sözleri nelerdir? Aliya İzzetbegoviç 17. ölüm yıldönümünde anılıyor. İzzetbegoviç hakkında sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. Fikirleriyle 80'li yıllara damgasını vuran İzzetbegoviç yayınladığı kitaplarla büyük ses getirmişti.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?
Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek Bosanki Samac'ta dünyaya geldi. İslami duyarlılığa sahip bir ailede büyüyen İzzetbegoviç, Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim aldı. O dönemde bilime verdiği önem ve disiplinli olmasıyla tanındı.
Lise yıllarında İslami konulara ilgisiyle dikkat çeken İzzetbegoviç, arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü'nü kurdu. Henüz 16 yaşındayken kurduğu kulüp, ilerleyen zamanlarda düşünce kulübü olmaktan çıktı ve aktivite kulübüne dönüştü. Kulübün üyeleri 2. Dünya Savaşı sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım etti, hayır ve eğitim faaliyetleri düzenledi. Böylece herkesin dikkatini çeken bir kuruluş haline geldi.
13 Ocak 1946'da Yugoslavya yeniden bağımsızlığına kavuştu. Ancak İzzetbegoviç, politik İslam'ı savunduğu için dönemin komünist yöneticilerinin hedeflerinden biriydi. 1949'da İslamcılık suçlamasıyla hapse girdi.
5 yıl sonra hapisten çıksa da iktidara gelen Tito zamanında sıkıntıları biraz daha arttı. İzzetbegoviç, Müslümanların meseleleriyle ilgilenmesi için görevlendirilen Hasan Duzu ile ilişki kurarak onunla çalışmalar yürütmeye başladı. Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra, bazı İslami kurumlar yeniden işlev kazandı.
Sade ve öz şekliyle İslam'ı gelecek nesillere kazandırmayı hedefledi
İzzetbegoviç'in oğlu babasının makalelerini toparlayıp, 1983'te "İslami Manifesto" adlı bir kitapta yayımladı. Bu kitabın yayımlanması ise büyük ses getirdi. İzzetbegoviç, Avrupa'nın ortasında İslami bir cumhuriyet kurma gerekçesiyle tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyeti, kitabının bütün Bosna'da duyulmasını sağladı. İzzetbegoviç, 1988'de çıkarılan bir afla serbest bırakıldı.
5 yıllık hapis süresince düşünmeye, fikir üretmeye daha çok fırsat buldu. Bunun yanı sıra eserinden dolayı hapse atılmış olması, fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına neden oldu. Hapiste olduğu dönemde "Doğu ve Batı Arasında İslam" adlı kitabı da yayımlandı. Kitap kısa zamanda geniş bir kitleye ulaştı. Kitabıyla İslam'ı gelecek nesillere sade ve öz bir şekilde kazandırmayı hedefledi.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ SÖZLERİ!
"Kur`an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O`na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."
"Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım."
"Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir."
"Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
"Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."
"Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır."
"Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz."
"Her şeye kadir olan Allah`a yemin ederim ki köle olmayacağız."
"Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar…"
"Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına."