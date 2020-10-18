Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından '18 Ekim Azerbaycan Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla TRT Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla klip hazırlandı.

AZERİN SESLENDİRDİ

Sözleri Ahmed Cavad'a, müziği Emin Sabitoğlu'na, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sanatçı Azerin tarafından seslendirildi.

Klipte Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek gerçekleştirilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

CANIM, GÖZÜM; AZERBAYCAN!

Öte yandan klip, bakanlığın sosyal medya hesabından 'Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız' notu ile paylaşıldı.