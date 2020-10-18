Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2020 14:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2020 14:40
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan 'Can ' klibi

    , '18 Ekim Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla 'Can Azerbaycan' adlı klip hazırladı. 'a, müziği 'na, orkestra düzenlemesi 'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sanatçı Azerin tarafından seslendirildi.

    MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi

    Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından '18 Ekim Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla klip hazırlandı.

    AZERİN SESLENDİRDİ
    'a, müziği 'na, orkestra düzenlemesi 'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sanatçı Azerin tarafından seslendirildi.

    Klipte Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek gerçekleştirilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

    CANIM, GÖZÜM; AZERBAYCAN!
    Öte yandan klip, bakanlığın sosyal medya hesabından 'Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız' notu ile paylaşıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Can Azerbaycan' klibi