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Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bir hafta içinde ikinci kez saldırı düzenledi. Kalleş Ermenistan'ın kente attığı füze onlarca binayı yerle bir etti, Gence'de ikisi çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Sivilleri uykuda hedef alan kalleş Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği füze saldırısına sanat dünyası sessiz kalmadı. Demet Akalın, Oktay Kaynarca, Bendeniz, Derya Uluğ, Ebru Gündeş gibi birçok sanatçı, Ermenistan'ın düzenlediği alçak saldırılara tepki gösterdi.

18.10.2020 10:54 - Son Güncelleme: 18.10.2020 11:03
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri füze ile vurması üzerine aralarında bebeklerin de olduğu 13 kişi hayatını kaybederken, 40'dan fazla sivil yaralandı. Kalleş saldırıya sanat camiası sessiz kalmadı!

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Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

OKTAY KAYNARCA

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

ALİŞAN

"Ermenistan yine kendine yakışanı yaptı ve sivilleri vurdu. Lanetliyoruz."

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

ASLI TANDOĞAN

"Sivillere yapılan saldırıyı kınıyorum. Tüm kardeşlerimize başsağlığı dilerim."

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