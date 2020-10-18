Haberler Galeri Magazin Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan kalleş saldırısına sanat camiasından tepki! Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş...

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bir hafta içinde ikinci kez saldırı düzenledi. Kalleş Ermenistan'ın kente attığı füze onlarca binayı yerle bir etti, Gence'de ikisi çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Sivilleri uykuda hedef alan kalleş Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği füze saldırısına sanat dünyası sessiz kalmadı. Demet Akalın, Oktay Kaynarca, Bendeniz, Derya Uluğ, Ebru Gündeş gibi birçok sanatçı, Ermenistan'ın düzenlediği alçak saldırılara tepki gösterdi.

18.10.2020 10:54 - Son Güncelleme: 18.10.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





