

Ermenistan, Gence ve Mingeçevir'e füze yağdırdı. 13 sivil öldü, 50 kişi yaralandı. Azeri ordusu intikamını anında aldı. Fuzuli'yi kurtardı. Bir S-300 ile iki SU-25 uçağını ortadan kaldırdı.



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