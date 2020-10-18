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    • 18.10.2020 Gazete
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    ’lere güvenen Paşinyan sivilleri hedef seçti, bu kalleşliği affetmedi: Füzeler ve 2 imha edildi

    ’lere güvenen Başbakanı , sivilleri hedef seçti. , affetmedi. Hem füzeleri hem 2 savaş uçağını imha etti.

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    , Gence ve Mingeçevir'e füze yağdırdı. 13 sivil öldü, 50 kişi yaralandı. Azeri su intikamını anında aldı. Fuzuli'yi kurtardı. Bir ile iki uçağını ortadan kaldırdı.


    Aliyev, dünyaya haykırdı: İşte namertlere cevabımız!

    Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kimse kendini güvende hissetmiyor.



    Ermeni Lider , Batı'nın gazına geldi. Ülkesini ateşe verdi.



    CANIMIZ YANDI
    Katil Ermenistan, e aldırmadı. Sivilleri hedef aldı. 2'si çocuk 13 kişiyi hayattan kopardı. lideri Aliyev intikam çağrısı yaptı.

    Ermenistan, Azerbaycan topraklarını hedef aldı. Sivillere saldırdı. Önceki gece Gence ve Mingeçevir şehirlerine füze attı. Alçak saldırıda 2'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti. 50 kişi de yaralandı. Azerbaycan lideri , ulusa sesleniş konuşmasında Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. "Ermenistan iflas etmiş bir ülkedir. Bu ekipmanın maliyeti nedir? Şimdiye kadar yok edilen araçların değeri en az 2 milyar dolar. Ancak hala askeri araçları mevcut. Onları kim silahlandırıyor? Bugün onlara silah ve teçhizat kaçak yollarla veriliyor. Bu soruların cevaplarını istiyoruz" çağrısı yaptı.



    DÜNYA GÖR BUNU!
    Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı bu fotoğrafın altına "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık... Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter!" diye yazdı. Katillerin acımasızlığını hafızalara kazıdı.



    Azerbaycan ile Ermenistan dün gece yerel saat ile 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.


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