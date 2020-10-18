Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.

El ele, omuz omuza

Kalın mesajında, "Tek millet iki devlet düsturuyla Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek. Hem sahada hem de masada hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmeyecek" ifadelerini kullandı.