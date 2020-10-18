Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2020 15:19
    ABONE OL

    'dan mesajı: Her edeceğiz

    , Twitter hesabından 'yaptığı paylaşımda " ve ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her ye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Azerbaycan mesajı: Hakkını yedirmeyeceğiz!

    , Twitter hesabından ' ' dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    El ele, omuz omuza

    Kalın mesajında, "Tek millet iki devlet düsturuyla Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek. Hem sahada hem de masada hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmeyecek" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Azerbaycan mesajı: Her türlü tehdite karşı mücadele edeceğiz