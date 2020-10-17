AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:





ERMENİSTAN SERİ KATİL GİBİ CİNAYET İŞLİYOR

Ömer Çelik paylaşımında "Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.



İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in o paylaşımı;