Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2020 22:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2020 22:52
    ABONE OL

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'a çok sert tepki: "Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor"

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı. Çelik, "Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor" dedi.

    AA
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun 'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:



    ERMENİSTAN SERİ KATİL GİBİ CİNAYET İŞLİYOR
    Ömer Çelik paylaşımında "'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.


    İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ermenistan'a çok sert tepki: "Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor"