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    • 17.10.2020 22:13
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    Son dakika: ve arasında sağlandı

    Son dakika haberi... ve arasında 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani konusunda anlaşma sağlandı.

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı

    yapılan açıklamada geçici kararının, eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve tarihli bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.

    ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

    15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

    Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı