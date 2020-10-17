Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çok sayıda Ermeni askeri güçlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilme anlarını yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni askeri güçlerinin imha görüntülerini yayınladı: Havaya uçtular
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