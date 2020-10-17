Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti

Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanaye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Hazal T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.