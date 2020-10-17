İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 45'den fazla kişi de yaralanmıştı.

ERMENİ PAYLAN AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU

Sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum sivillere zarar veren Ermenistan'a tepki yağarken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan'ı suçlayan bir açıklamada bulundu.





Paylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ'da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.





ATEŞKES ERMENİ TAKTİĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ateşkes ile toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler. Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği." demişti.