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    • 17.10.2020 13:49
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    'ın sivil katliamına sessiz kalan KK'lı , intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

    İşgalci 'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısında sesini çıkartmayan Diyarbakır Milletvekili , saldırılara yanıt verip Ermeni 'na ağır kayıplar verdirince "Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! " diyerek büyük bir sahtekarlığa imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de dün samimiyetsiz ateşkes çağrılarına dikkat çekerek ''Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği. Toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler'' açıklamasında bulunmuştu.

    HDPKK'nın Ermeni vekilinden skandal açıklama

    İşgalci 'ın, 'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 45'den fazla kişi de yaralanmıştı.

    ERMENİ PAYLAN AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU
    Sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum sivillere zarar veren Ermenistan'a tepki yağarken, Diyarbakır Milletvekili , saldırı sonrası Azerbaycan'ı suçlayan bir açıklamada bulundu.

    Paylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ'da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    ATEŞKES ERMENİ TAKTİĞİ
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ateşkes ile toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler. Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği." demişti.

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    Haberler Güncel Ermenistan'ın sivil katliamına sessiz kalan HDPKK'lı Garo Paylan, Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı