Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken saldırıya maruz kaldı.Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.
17.10.2020 08:03
- Son Güncelleme: 17.10.2020 08:12
BALİSTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.
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