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Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken saldırıya maruz kaldı.Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

DHA
17.10.2020 08:03 - Son Güncelleme: 17.10.2020 08:12
Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu.

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Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

BALİSTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı (DHA) ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.

Kalleş Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

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