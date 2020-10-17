Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan son dakika kararnamesinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede sembol isimlerden biri…Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilmek istenen 17-25 Aralık 2013 darbe girişi ardından örgütle etkin bir mücadele vererek sayısız FETÖ soruşturması yürüttü ve davası açtı.

TAHŞİYE KUMPASINI ORTAYA ÇIKARAN SAVCI HASAN YILMAZA ÖNEMLİ GÖREV

Bunlardan en önemlisi Tahşiye Kumpası davası…. FETÖ'nün en büyük kumpaslarından biri olan Tahşiye Grubu'na yönelik kumpasın davasını açan savcı Hasan Yılmaz… Yılmaz aynı zamanda Taşhiye kumpası soruşturması kapsamında Fethullah Gülen hakkında ilk yakalama kararı çıkarılması için talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı. Yakalama kararı, dönemin Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun tarafından çıkarılmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün önemli isimleri Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı da gözaltına alınmıştı.







Darbe davalarının koordinasyon Başsavcısı olan Yılmaz, örgütün üst düzey yöneticileri, yargı ve avukat yapılanmasıyla ilgili çok sayıda soruşturma yürüttü. Fetullahçı örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasında yer alan askerlerin örgüt imamlarıyla ankesör üzerinden görüştüğü tespit edildi. Bu tespit üzerine Türkiye'nin ankesör havuzunu İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ve yardımcısı Hasan Yılmaz öncülüğünde kurarak TSK içerisindeki 20 kripto FETÖ'cünün tespit edilmesini sağladı. Ankesör operasyonları tüm yurt çapında devam ediyor.

7 ŞUBAT MİT KUMPASI

Fetullahçı Terör Örgütü 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alan bir kumpasa kalkışmış, MİT'i terör örgütü PKK ile ilişkiliymiş gibi lanse edip başta MİT Başkanı Hakan Fidan olmak üzere çok sayıda MİT yöneticisine kumpas kurmuştu. Bu kumpasa ilişkin başlatılan soruşturmayı da Hasan Yılmaz yürüttü. Yılmaz, aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

FETÖ'NÜN KATLETTİĞİ GAZETECİ DAVASI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap hazırlığı içerisinde olduğu sırada örgüt mensubu İstihbaratçılar tarafından yasadışı şekilde takip edilip ortadan kaybedilen ve cesedi günler sonra Akçakoça'da domuz bağı yapılmış şekilde denizden çıkan gazeteci Haydar Meriç cinayetinin aydınlatılmasında da Yılmaz'ın etkisi büyük…Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği döneminde bu davanın soruşturmasında bizzat görev alarak önemli bir iddianameye imza attı.

KAVALA İDDİANAMESİ

Ayrıca elde edilen son dakika bilgilerinin içerisinde Yılmaz'ın yer aldığı önemli davalar da yer aldı. Bir dönem ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye şubesi olarak çalışan işadamı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin soruşturmayı da Yılmaz yürüttü. Hasan Yılmaz geçtiğimiz günlerde "casusluk" suçundan tutuklu bulunan Kavala hakkında ikinci bir iddianame hazırladı. İddianamede Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey de "şüpheli" olarak yer aldı.





ABD KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNE DAVA

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu ortaya çıkan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki 'casusluk' soruşturmasını da Hasan Yılmaz yürüttü.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018 günü katledilen Suud Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada imzası olduğu biliniyor. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı soruşturması çerçevesinde Levent'teki Başkonsoloslukta arama yapan ekibin başındaki Yılmaz daha sonra önce 20 daha sonradan da 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye imza atan savcılardan birisi.

Yeni Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca Libya'da katledilen Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu şehitlerin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmayı da yürüttü.



