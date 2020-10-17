Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK'ten gelecek haberi dört gözle bekliyor ve üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler dahilinde uzaktan eğitime geçildi ve üniversiteler de henüz açılmadı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. İşte üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili bilgiler…