Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK'ten gelecek haberi dört gözle bekliyor ve üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler dahilinde uzaktan eğitime geçildi ve üniversiteler de henüz açılmadı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. İşte üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili bilgiler…
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." dedi.
Erdoğan, "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek." diye konuştu.
1 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN OLACAK?
Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.
Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDİYOR?
MEB tarafından alınan kararla 12 Ekim Pazartesi günü okulların açıldı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 12 Ekim tarihinde 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı.