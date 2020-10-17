



"REZERVLERİN AKDENİZ'DE DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK"

Vatandaşlardan İbrahim Sezer, bu tablodan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın müjdeyi Ereğli açıklarında vermesinden dolayı bölge insanı olarak büyük sevinç duyduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bu rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük. İnşallah 2023 hedeflerine ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü girecektir diye ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.