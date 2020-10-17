KPSS 2020/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları!

KPSS 2020/13 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kariyer hedefleyenlerin tercihlerinin alındığı KPSS 2020/13 için sonuçlar merakla ve heyecanla bekleniyor. Kişiler yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına doğrudan atanacak. Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihlerinin alındığı Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020/13 tercihleri 12 Ekim'de tamamlandı. Ancak sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İNCELEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
ŞARTLAR NELER?
Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3puanı kullanılacaktır.Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.