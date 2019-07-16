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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:24

'li 'dan skandal açıklaması

, sınır içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla 'ya darbe üstüne darbe vurdukça 'den skandal açıklamalar geliyor. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı , 'lere de 'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.

HDP S-400'lerden rahatsız oldu!

'nin 'dan aldığı ve Amerika, ve 'nin karşı çıkmasına rağmen sevkiyatına başlanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin onikinci uçağı da Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'lerle savunma sistemlerini güçlendirirken aynı zamanda terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlara da tam gaz devam eden Türkiye, Pençe ve Pençe-2 harekatı ile 'nın belini kırdı.

PKK'YA VURDUKÇA HDP'DEN SES GELİYOR
Türkiye, PKK'ya darbe üstüne darbe vurdukça 'den skandal açıklamalar geliyor.

HDP Eş Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOKTU"
Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de 'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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