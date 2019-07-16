Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve Amerika, NATO ve AB'nin karşı çıkmasına rağmen sevkiyatına başlanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin onikinci uçağı da Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'lerle savunma sistemlerini güçlendirirken aynı zamanda terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlara da tam gaz devam eden Türkiye, Pençe ve Pençe-2 harekatı ile PKK'nın belini kırdı.

PKK'YA VURDUKÇA HDP'DEN SES GELİYOR

Türkiye, PKK'ya darbe üstüne darbe vurdukça HDP'den skandal açıklamalar geliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOKTU"

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.