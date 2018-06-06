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'den 'lerle ilgili komik iddia

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin "ABD'liler beni aradı" sözünden sonra şimdi de 'den komik bir iddia geldi.

Meral Akşenerden S-400lerle ilgili komik iddia

Cumhurbaşkanı Adayı , Habertürk'te bir programı katıldı.

AMERİKALILAR RAHAT DURMUYOR

Akşener programda, 'nin "Amerikalılar beni aradı" sözünü aratmayan bir çıkış yaptı.

"S-400'LERLE İLGİLİ BANA BİR DUYUM GELDİ"

ABD'nin Patriotları Türkiye'ye satmaması üzerine Türkiye'nin Rusya'dan almak üzere anlaşma imzaladığı 'lerle ilgili akla ziyan bir iddia ortaya attı. Öyle ki Altaylı dahi "yok daha neler" demekten kendini alamadı.

Akşener, S-400'lerle ilgili, "mesela benim bir bilgim var S-400'lerle ilgili. Bir duyum şeklinde. Umarım doğru değildir. Bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyum aldım. Umarım doğru değildir" şeklinde konuştu.

ALTAYLI "YOK DAHA NELER" DEYİNCE AKŞENER: DOĞRU DA OLABİLİR, EĞRİ DE OLABİLİR

Altaylı'nın "yok daha neler" şeklindeki tepkisi üzerine ise Akşener "bakın umarım doğru değildir. Bir duyum olarak söylüyorum. Doğru veya eğri" ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU

Akşener'in bu sözleri Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu edildi. İşte o yorumlardan bazıları:





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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 07:09
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