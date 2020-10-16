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    • 16.10.2020 23:53
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    ’de tatil yapanları karantinadan muaf tutma kararı aldı

    'dan Türk turizmcileri sevindirecek bir karar. İki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında ’den Almanya’ya gidenler için karantina zorunluluğu kaldırıldı. Kabul edilen düzenlemeye göre, zorunlu karantinaya girmemek için koronavirüs testinin yapılması yeterli olacak.

    Almanya karantina şartını kaldırdı!

    Almanya'da Türk turizmcileri sevindirecek bir karar alındı.

    Bilindiği üzere, Alman hükümeti Türkiye'yi koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasında göstererek Türkiye'den Almanya'ya dönenlere karantina zorunluluğu getirmişti.

    Yapılan çalışmaların ardından, Türkiye'den Almanya'ya gidenler karantina zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

    Önceki gün kabul edilen düzenlemeye göre, karantinaya girmemek için koronavirüs testinin yapılması yeterli olacak.

    ALMAN TURİST SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR
    Birçok otel ve havalimanında koronavirüs testinin yapılıyor olması, turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Bu zorunluluğun ortadan kalkmasıyla beraber, Türkiye'de tatil yapmayı planlayan Alman turistlerin sayısını artırması bekleniyor.

    "İŞLER DOĞRU YÖNDE GELİŞİYOR"
    Sun Express Ticaret Direktörü Peter Glade, "İşler doğru yönde gelişiyor. Federal eyaletler, model düzenlemeyi şu anda olduğu gibi uygularsa bu Türkiye'ye kış aylarında daha fazla rezervasyon yapma şansı verecektir." dedi.

    Koronavirüs nedeniyle yaz aylarını evinde geçirmek zorunda kalan Almanların, kasım ayına kadar hava sıcaklıklarının düşmediği tatil bölgelerine gidebilmesinin önü açıldı.
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    Haberler Güncel Almanya Türkiye’de tatil yapanları karantinadan muaf tutma kararı aldı