ALMAN TURİST SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Birçok otel ve havalimanında koronavirüs testinin yapılıyor olması, turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Bu zorunluluğun ortadan kalkmasıyla beraber, Türkiye'de tatil yapmayı planlayan Alman turistlerin sayısını artırması bekleniyor.