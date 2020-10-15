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    • 15.10.2020 18:48
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    Haydut Devleti, Başkan Erdoğan'ı karalamak isterken yeni 'nin gücünü gösterdi

    'a saldırılarının ardından dehşeti yaşayan işgalci kara propaganda hamlesiyle çirkin bir kampanyaya imza attı! Sivil Azerbaycan Türklerini füzelerle katleden düşman, Azerbaycan’ın yanında yer alan ’yi hedef tahtasına koydu. Türkiye’nin dünya çapındaki önemli işbirliklerini işgal olarak gösteren bir video yayınlayan Ermeni lobisi, kendisine ait gerçek işgallerini unuttu. Ermeniler yalanlarla dolu videosunda Başkan Erdoğan'ı karalamak isterken, Türkiye'nin etki alanının ne kadar genişlediğini gözler önüne sermiş oldu.

    Fatma Damla Kayayerli

    'a ait olan 'ı işgal eden ve Azerbaycanlı sivillere saldırarak katliam yapan , farklı alanlarda da 'ye saldırarak Azerbaycan'ı yalnızlaştırma çalışmalarına başladı. Sahada hak ettiği karşılığı en şiddetli biçimde gören Ermenistan bir son dakika hamlesiyle lobicilik faaliyetlerine ve karalama kampanyalarına başladı. Türkiye'nin Azerbaycan safında yer almasını engellemek için dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan Ermeni lobileri, yayınladıkları bir video ile alay konusu oldu.

    KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER

    da bir video, Ermenistan destekçisi ve ya Ermeni kullanıcılar tarafından dolaşıma sokuldu. Türkiye'yi karalamak için hazırlanan video, Türk sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

    SON DAKİKA TÜRKİYE'YE KARŞI VİDEOLU KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

    Türkiye'nin birçok ülke ile yaptığı işbirlikleri ve uzattığı yardım elini işgalcilik olarak göstermeye çalışan Ermeni lobileri, farkında olmadan Türkiye'nin tanıtımını yapmış oldu.

    İŞGALLERİNİ UNUTAN ERMENİLER, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

    'den 'a, 'dan 'a, Kırım'dan 'ya kadar askeri ve stratejik birçok işbirliğinin gösterildiği dünya haritası, sosyal medya kullanıcısı Türkler tarafından Türkiye'nin başarısı olarak tanımlandı.

    ve ile ilgili iftira atmaktan da çekinmeyen videoda de konuya dahil edildi. Yine de video "İyi ki dünyanın Türkiye'si var" dedirtti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Türk, videonun üzerine Osmanlı Marşı koyarak paylaşılırken yorumlarda "Harika bir Türkiye tanıtımı" denildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇİRKİN İFADELERLE SALDIRDILAR

    Söz konusu videoda Başkan 'a bölgedeki etkin politikaları nedeniyle saldıran Ermenistan çirkin ifadelerle saldırıda bulundu.

    AZERBAYCAN'IN HAKLI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

    Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Azerbaycan 6 köyü daha işgalden kurtardı. Bölgedeki destekli Ermeni askerleri silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

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