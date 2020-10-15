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    • 15.10.2020 19:52
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    Son dakika: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

    Son dakika haberi... , Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştükten sonra ile telefon görüşmesi yaptı.

    Azerbaycan ile kritik temas

    , ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, "" konusunu ele aldı.

    LAVROV İLE DE GÖRÜŞTÜ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile Yukarı Karabağ, 'ın ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve Terter'de cenaze törenine yönelik saldırısı konularını görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le de telefonda görüştü.

    Ermenistan ve Azerbaycan, 'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

    ERMENİSTAN 24 SAAT GEÇMEDEN ATEŞKESİ BOZDU
    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

    Öte yandan, bugün Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü