HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 46'YA ÇIKTI Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıya tepki gösterdi. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 46'ya çıktı. 200'den fazla yaralı var.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ Ermenistan ordusu Terter'de bir mezarlığı hedef aldı. O sırada defin işlemi yapılıyordu. 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Cephe hattının Goranboy, Terter , Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine sabahın ilk saatlerinden itibaren ağır silahlarla ateş açılıyor.

Son dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var