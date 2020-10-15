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    • 15.10.2020 13:34
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    Son dakika: yine sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre; ordusu 'de bu kez bir mezarlığı hedef aldı. Defin işlemi yapıldığı sırada kabristana ağır silahla ateş açıldı. Topçu ateşi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. 3 sivil de ağır yaralandı.

    AA
    Ermenistan yine sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var

    Cephe hattının Goranboy, , Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine sabahın ilk saatlerinden itibaren ağır silahlarla ateş açılıyor.

    3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
    ordusu Terter'de bir mezarlığı hedef aldı. O sırada defin işlemi yapılıyordu. 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 46'YA ÇIKTI
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıya tepki gösterdi. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 46'ya çıktı. 200'den fazla yaralı var.

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